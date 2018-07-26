Аудит безопасности сайта

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Закрыт4 заявки183 просмотра

Добрый день, необходимо провести комплексный аудит сайта , понять где и что залатать и какие есть проблемы с безопасностью. 

Внимание. САЙТ НЕ взломан , необходим проактивный аудит 

7 лет назад
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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