Как должен работать виджет в AmoCrm: 1. Создавать письмо по шаблону в формате html 2. Подставлять значения переменных из таблицы Excel на сервере или из встроенных списков AmoCrm. Можете предложить свой вариант получения ...
Аудит безопасности сайта
Добрый день, необходимо провести комплексный аудит сайта , понять где и что залатать и какие есть проблемы с безопасностью.
Внимание. САЙТ НЕ взломан , необходим проактивный аудит
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