Email-виджет AmoCrm

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Как должен работать виджет в AmoCrm: 

1. Создавать письмо по шаблону в формате html 

2. Подставлять значения переменных из таблицы Excel на сервере или из встроенных списков AmoCrm. Можете предложить свой вариант получения переменных. 

Пишите сразу сроки и стоимость.

AmoCRMHTML
7 лет назад
one_eks
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров