Почистить 2 сайта от вредоносного ПО - оба на modx cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок158 просмотров

Добрый день, есть 2 сайта, надо их срочно почистить от вредоносного ПО: ubiraem-gorod.ru и gkmkb.ru 

Оба сайта на modx cms.

MODX
7 лет назад
fedorovao
Ольга 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров