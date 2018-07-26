Сверстанные макеты запрограммировать и установить на CMS тут макет https://postimg.cc/image/tyj60b7o1/ все макеты страниц созданы т3 в приложение
Почистить 2 сайта от вредоносного ПО - оба на modx cms
Добрый день, есть 2 сайта, надо их срочно почистить от вредоносного ПО: ubiraem-gorod.ru и gkmkb.ru
Оба сайта на modx cms.
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