Внесии изменения на сайте на modX

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки105 просмотров
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Изменить title сайта на «FINNKOTi l Дома счастливых семей»

Убрать всплывающий квиз

Заменить чат Jivo на Leadback

Заменить кнопки в проектах с «Заказать смету» на «Получить консультацию»

1 экран - доработка

новый блок преимуществ

квиз надо выводить марквиз на весь блок?

ипотечные программы новый блок

Галерея объектов блок на основе страницы галерея объектов

Остались вопросы - новый блок

Сайт finkoti.ru

MODX
2 месяца назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
2 месяца назад
$5
2 дня
Все прекрасно и быстро, спасибо большое
Алексей, спасибо за интересные задачи. Рад сотрудничать далее.