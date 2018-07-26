Реализовать работу сайта на поддоменах, подстановку мета-тегов и контента в зависимости от текущего города. 1. Создать админчасть по работе с тремя таблицами 2. Реализовать механизм генерации различных вариантов текстов при помощи подстановки разных ...
Необходимо провести отдельные доработки сайта на платформе WordPress
Задача:
Необходимо провести отдельные доработки сайта на платформе WordPress:
1. Настроить возможность добавлять, редактировать и удалять через административную панель WordPress данные, в виде изображений, числовых значений и наименований, на указанные страницы сайта и в калькулятор;
2. Сверстать инфографическое изображение согласно предоставленному макету в формате .psd;
3. Вывести иконки и описания к ним на указанную страницу сайта;
4. Настроить возможность добавлять, редактировать и удалять данные, через административную панель WordPress, в формы заказа сайта, которые расположены в модальных окнах и добавить под эти формы подложку.
Факт исполнения работ:
Корректная работа всех элементов сайта согласно Задаче и Техническому заданию.
Требования к исполнителю:
1. Отличное знание платформы WordPress;
2. Опыт успешной и качественной интеграции верстки и умение не испортить работу верстальщика;
3. Отличное знание PHP, HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery, MySQL;
4. Отличное знание кроссбраузерной верстки: Chrome, Yandex, Safari, Opera, Firefox, IE 11, MS Edge;
5. Успешный опыт доработки готовых проектов;
6. Умение работать итерационно по чек-листам;
7. Умение работать в документах Google Docs;
8. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество;
9. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана;
10. Постоянно находиться на связи в режиме Skype и Telegram или WhatsApp во время работы над проектом и отвечать на запросы максимум в течение 60 минут;
11. Деловой настрой.
Ссылка на проект: http://tkrn.ru
Техническое задание в аттаче.
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