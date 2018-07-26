Задача:

Необходимо провести отдельные доработки сайта на платформе WordPress:

1. Настроить возможность добавлять, редактировать и удалять через административную панель WordPress данные, в виде изображений, числовых значений и наименований, на указанные страницы сайта и в калькулятор;

2. Сверстать инфографическое изображение согласно предоставленному макету в формате .psd;

3. Вывести иконки и описания к ним на указанную страницу сайта;

4. Настроить возможность добавлять, редактировать и удалять данные, через административную панель WordPress, в формы заказа сайта, которые расположены в модальных окнах и добавить под эти формы подложку.

Факт исполнения работ:

Корректная работа всех элементов сайта согласно Задаче и Техническому заданию.

Требования к исполнителю:

1. Отличное знание платформы WordPress;

2. Опыт успешной и качественной интеграции верстки и умение не испортить работу верстальщика;

3. Отличное знание PHP, HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery, MySQL;

4. Отличное знание кроссбраузерной верстки: Chrome, Yandex, Safari, Opera, Firefox, IE 11, MS Edge;

5. Успешный опыт доработки готовых проектов;

6. Умение работать итерационно по чек-листам;

7. Умение работать в документах Google Docs;

8. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество;

9. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана;

10. Постоянно находиться на связи в режиме Skype и Telegram или WhatsApp во время работы над проектом и отвечать на запросы максимум в течение 60 минут;

11. Деловой настрой.

Ссылка на проект: http://tkrn.ru

Техническое задание в аттаче.