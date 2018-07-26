Необходимо провести отдельные доработки сайта на платформе WordPress

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Задача:

Необходимо провести отдельные доработки сайта на платформе WordPress:

1. Настроить возможность добавлять, редактировать и удалять через административную панель WordPress данные, в виде изображений, числовых значений и наименований,  на указанные страницы сайта и в калькулятор;

2. Сверстать инфографическое изображение согласно предоставленному макету в формате .psd;  

3. Вывести иконки и описания к ним на указанную страницу сайта;

4. Настроить возможность добавлять, редактировать и удалять данные, через административную панель WordPress, в формы заказа сайта, которые расположены в модальных окнах и добавить под эти формы подложку.

Факт исполнения работ:

Корректная работа всех элементов сайта согласно Задаче и Техническому заданию.

Требования к исполнителю:

1. Отличное знание платформы WordPress;  

2. Опыт успешной и качественной интеграции верстки и умение не испортить работу верстальщика; 

3. Отличное знание PHP, HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery, MySQL; 

4. Отличное знание кроссбраузерной верстки: Chrome, Yandex, Safari, Opera, Firefox, IE 11, MS Edge; 

5. Успешный опыт доработки готовых проектов; 

6. Умение работать итерационно по чек-листам; 

7. Умение работать в документах Google Docs; 

8. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество; 

9. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана; 

10. Постоянно находиться на связи в режиме Skype и Telegram или WhatsApp во время работы над проектом и отвечать на запросы максимум в течение 60 минут;

11. Деловой настрой. 

Ссылка на проект: http://tkrn.ru

Техническое задание в аттаче.

CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPWordPress
7 лет назад
alexspbsu
Алексей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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