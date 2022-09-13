Nati_Babenko

Наталья Nati_Babenko

 
35 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 часов назад

Специализация: Программирование MODX Evolution/Revolution

Умею:

- поиск и использование существующих компонентов

- написание собственных решений

Гарантирую:

- Соблюдение сроков

- Качественная работа

Рабочее время:

Понедельник - Пятница - онлайн нахожусь во второй половине дня.

Суббота - Воскресенье + праздничные дни - выходные/работаю только по предварительной договоренности

Спасибо за Ваш выбор.

MODX
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
80%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
ТОП-20
Системы управления (CMS)
ТОП-50
Тестирование сайтов
ТОП-50
Веб-программирование
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Отзывы заказчиков
whoiam13
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
9 месяцев назад
Доработка MODX Revolution 2.5.5-pl
Все отлично сработано - как и всегда! Спасибо!
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
год назад
Правки по сайту на ModX
Спасибо, все супер, продолжаем сотрудничество
Все супер. Рада сотрудничеству. Обращайтесь.
Ответный отзыв
YrikkirY
Юрий 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
$200
10 баллов
год назад
Создать внутренние страницы на MODx
5
5
Ответный отзыв
ArioShaman
24 годаРоссия
год в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
год назад
Перенести сайт на modx
Быстро и качественно выполненная работа. Соблюдены в полной мере все обсуждённые пункты по заданию. Рекомендую, как исполнителя!
Хороший заказчик. Четко и ясно все рассказал - передал все материалы вовремя. Не затягивал с ответами - рекомендую.
Ответный отзыв
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
2 года назад
Добавить украинский язык на Modx
Спасибо большое за помощь. Наталья супер специалист по Modx. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, хорошо объясняет задачу. Терпеливый и понимающий)) Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
50 отзывов
$10/час
#16
Веб-программирование
40 отзывов
$10/час
#48
HTML-верстка
9 отзывов
$10/час
#454
Наполнение сайтов
2 отзыва
$10/час
#218
Тестирование сайтов
1 отзыв
$10/час
#45
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
#164
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
#951
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