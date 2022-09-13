Специализация: Программирование MODX Evolution/Revolution
Умею:
- поиск и использование существующих компонентов
- написание собственных решений
Гарантирую:
- Соблюдение сроков
- Качественная работа
Рабочее время:
Понедельник - Пятница - онлайн нахожусь во второй половине дня.
Суббота - Воскресенье + праздничные дни - выходные/работаю только по предварительной договоренности
Спасибо за Ваш выбор.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
80%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
ТОП-20— Системы управления (CMS)
ТОП-50— Тестирование сайтов
ТОП-50— Веб-программирование
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Портфолио
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 месяцев назад
Все отлично сработано - как и всегда! Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
$100
10 баллов
год назад
Спасибо, все супер, продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Все супер. Рада сотрудничеству. Обращайтесь.
$200
10 баллов
год назад
$110
10 баллов
год назад
Быстро и качественно выполненная работа. Соблюдены в полной мере все обсуждённые пункты по заданию. Рекомендую, как исполнителя!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко и ясно все рассказал - передал все материалы вовремя. Не затягивал с ответами - рекомендую.
$50
10 баллов
2 года назад
Спасибо большое за помощь. Наталья супер специалист по Modx. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошо объясняет задачу. Терпеливый и понимающий)) Всем рекомендую!
Системы управления (CMS)
50 отзывов
$10/час
#16
Веб-программирование
40 отзывов
$10/час
#48
HTML-верстка
9 отзывов
$10/час
#454
Наполнение сайтов
2 отзыва
$10/час
#218
Тестирование сайтов
1 отзыв
$10/час
#45
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
#164
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
#951