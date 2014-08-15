Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик.Рекомендую.
$100
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Хороший заказчик.С оплатой проблем нет.Рекомендую!
$225
8 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Отличный работодатель.Оплатил проект как и договаривались. Может правильно поставить задачу. Рекомендую.
$500
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за сайт, остались довольны. Работать с Романом понравилось, работа выполняется четко и быстро, все заковырки по срокам сайта были только с нашей стороны, так как каждую страницу надо было согласовывать между руководством. Рома на все наши изменения и переделки реагировал адекватно, и вовремя. Второй сайт будем заказывать обязательно у него. Еще раз спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Цели и задачи поставлены корректно, требования адекватные, хорошее чувство юмора. Всё оплачено как и договаривались.
$100
10 баллов
11 лет назад
CSSHTML
Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Станислав предоставит подробное ТЗ,которое в результате привело к положительному результату.С оплатой проблем не возникло.Всем рекомендую как порядочного заказчика.
Дизайн сайтов
100 отзывов
$15/час
от $150от 7 дней
#84
Сайты «под ключ»
10 отзывов
$15/час
от $400от 10 дней
#63