lagutin

Роман Лагутин lagutin

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

vseife00
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Дизайн
Отличный исполнитель!!!
Отличный заказчик.Рекомендую.
Ответный отзыв
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
"Допилить" дизайн + верстка 1-ой страницы
Рекомендую как ответственного исполнителя!
Хороший заказчик.С оплатой проблем нет.Рекомендую!
Ответный отзыв
xxserver
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$225
8 баллов
11 лет назад
Создание дизайна для сайта cантехники.
Нормально
Отличный работодатель.Оплатил проект как и договаривались. Может правильно поставить задачу. Рекомендую.
Ответный отзыв
vostok-studio
Елена 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Сайт для "дизайн студии"
Спасибо за сайт, остались довольны. Работать с Романом понравилось, работа выполняется четко и быстро, все заковырки по срокам сайта были только с нашей стороны, так как каждую страницу надо было согласовывать между руководством. Рома на все наши изменения и переделки реагировал адекватно, и вовремя. Второй сайт будем заказывать обязательно у него. Еще раз спасибо.
Отличный заказчик. Цели и задачи поставлены корректно, требования адекватные, хорошее чувство юмора. Всё оплачено как и договаривались.
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Staspost
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна и верстка сайта
CSSHTML
Все отлично, рекомендую.
Станислав предоставит подробное ТЗ,которое в результате привело к положительному результату.С оплатой проблем не возникло.Всем рекомендую как порядочного заказчика.
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Дизайн сайтов
100 отзывов
$15/час
от $150от 7 дней
#84
Сайты «под ключ»
10 отзывов
$15/час
от $400от 10 дней
#63