Спасибо за сайт, остались довольны. Работать с Романом понравилось, работа выполняется четко и быстро, все заковырки по срокам сайта были только с нашей стороны, так как каждую страницу надо было согласовывать между руководством. Рома на все наши изменения и переделки реагировал адекватно, и вовремя. Второй сайт будем заказывать обязательно у него. Еще раз спасибо.