⚡⚡Качественная верстка HTML, CSS, JS с чистым и валидным кодом. Верстка любой сложности⚡⚡
Моя цель — предоставить вам качественные услуги.
Выполню любое ваше задание, чтобы это не было, качественно и в срок!
Привет, меня зовут Илья. Я долгое время занимаюсь версткой и сейчас предоставляю свои услуги как фрилансер.
Немного о себе. Живу в Украине, городе Луцке. И мне очень нравится техника и все, что связано с ней, я думаю, поэтому я выбрал разработку как свою работу.
Перейдём к работе. Начну с того, что я не использую никакие фреймворки и библиотеки, например: Bootstrap, jQuery и т.д. Использую только чистые технологии, чистый код. Делаю быстро, чтобы не тратить мое и ваше время, и самое главное качественно и в срок.
Выбирая меня, вы экономите:
- Время. Буду делать максимально быстро и без лишних вопросов.
- Деньги. Самая низкая цена на рынке.
Технологии: HTML, CSS(SASS/SCSS), JavaScript, БЭМ.
Сборщики: GULP.
Связь:
- Telegram: IlliaMordyk.
- E-mail: [email protected].
- На карту банка.
- Или другим удобным для вас способом.
Работаю без предоплаты.
Я всегда на связи и готов вам помочь. Обращайтесь. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
WordPress
Сделал всё быстро и качественно, рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую!
$15
10 баллов
3 года назад
Отличная работа! Илья отлично справился с задачей, быстро отвечает, коммуникация в целом на высоком уровне. С задачей справился в крайтчайшие сроки. Cпасибо, точно рекомендую, даже на нетривиальные задачи.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, хорошо поставленные задачи, рекомендую!
$1
10 баллов
3 года назад
WordPress
Все норм, спасибо за проделанную работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший человек, рекомендую!