⚡⚡Качественная верстка HTML, CSS, JS с чистым и валидным кодом. Верстка любой сложности⚡⚡

Моя цель — предоставить вам качественные услуги.

Выполню любое ваше задание, чтобы это не было, качественно и в срок!

Привет, меня зовут Илья. Я долгое время занимаюсь версткой и сейчас предоставляю свои услуги как фрилансер.

Немного о себе. Живу в Украине, городе Луцке. И мне очень нравится техника и все, что связано с ней, я думаю, поэтому я выбрал разработку как свою работу.

Перейдём к работе. Начну с того, что я не использую никакие фреймворки и библиотеки, например: Bootstrap, jQuery и т.д. Использую только чистые технологии, чистый код. Делаю быстро, чтобы не тратить мое и ваше время, и самое главное качественно и в срок.

Выбирая меня, вы экономите:

Время. Буду делать максимально быстро и без лишних вопросов.

Буду делать максимально быстро и без лишних вопросов. Деньги. Самая низкая цена на рынке.

В течении двух недель после передачи архива я сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены мной.

Технологии: HTML, CSS(SASS/SCSS), JavaScript, БЭМ.

Сборщики: GULP.

Связь:

На карту банка.

Или другим удобным для вас способом.

Работаю без предоплаты.

Я всегда на связи и готов вам помочь. Обращайтесь. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.