Travuchka

Ілля Travuchka

 
18 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
&#9889;&#9889;Качественная верстка HTML, CSS, JS с чистым и валидным кодом. Верстка любой сложности&#9889;&#9889;

Моя цель — предоставить вам качественные услуги.

Выполню любое ваше задание, чтобы это не было, качественно и в срок!

Привет, меня зовут Илья. Я долгое время занимаюсь версткой и сейчас предоставляю свои услуги как фрилансер.

Немного о себе. Живу в Украине, городе Луцке. И мне очень нравится техника и все, что связано с ней, я думаю, поэтому я выбрал разработку как свою работу.

Перейдём к работе. Начну с того, что я не использую никакие фреймворки и библиотеки, например: Bootstrap, jQuery и т.д. Использую только чистые технологии, чистый код. Делаю быстро, чтобы не тратить мое и ваше время, и самое главное качественно и в срок.

Выбирая меня, вы экономите:

  • Время. Буду делать максимально быстро и без лишних вопросов.
  • Деньги. Самая низкая цена на рынке.
Гарантия. В течении двух недель после передачи архива я сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены мной.

Технологии: HTML, CSS(SASS/SCSS), JavaScript, БЭМ.

Сборщики: GULP.

Связь:

Оплата:

  • На карту банка.
  • Или другим удобным для вас способом.

Работаю без предоплаты.

Я всегда на связи и готов вам помочь. Обращайтесь. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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Отзывы заказчиков

petruchap
Юрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Правки на WordPress
WordPress
Сделал всё быстро и качественно, рекомендую
Рекомендую!
Ответный отзыв
aiataya
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Правки веб-страницы, подключение платежной системы
Отличная работа! Илья отлично справился с задачей, быстро отвечает, коммуникация в целом на высоком уровне. С задачей справился в крайтчайшие сроки. Cпасибо, точно рекомендую, даже на нетривиальные задачи.
Спасибо за сотрудничество, хорошо поставленные задачи, рекомендую!
Ответный отзыв
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$1
10 баллов
3 года назад
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WordPress
Все норм, спасибо за проделанную работу. Рекомендую!
Хороший человек, рекомендую!
Ответный отзыв