Всем привет.

Сайт на WP, требуется подправить языковую панель в шапке на десктопе и в бургер меню на моб. версии. https://skh.diex.me/uk/

Закрепил файлы с правкой для десктопа и для мобилы.

Пишите цену. Если есть вопросы жду в ЛС.