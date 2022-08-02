Поправить верстку языковой панели

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки521 просмотр

Всем привет.

Сайт на WP, требуется подправить языковую панель в шапке на десктопе и в бургер меню на моб. версии. https://skh.diex.me/uk/

Закрепил файлы с правкой для десктопа и для мобилы. 

Пишите цену. Если есть вопросы жду в ЛС.

WordPress
3 года назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Илья отлично справился с задачей, рекомендую. Спасибо.
Задача супер! Здравые правки и по делу. В отношении правок не было наглости. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Олександр
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Степан
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Внести исправления в уже готовую верстку

    Требуются исправления в HTML+CSS верстке сайта из 30 страниц. Задачи включают корректировку шапки, изменение размеров шрифтов, перенос фотографий, добавление стилей для абзацев и микроразметки. Важно указать сроки и стоимость выполнения работы в заявке. Оплата через Сбербанк.онлайн.

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка для Лендингов

    Необходимо доверстать 2 лендинга по готовому дизайну в PSD. Ищем опытного специалиста для работы над крипто проектом P2E NFT. Все исходные файлы имеются, лендинги написаны на HTML, CSS, JS. Возможна работа на постоянной основе.

    CSSHTMLJavaScriptNFT
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Срочно сверстать два проекта примерно 8 страниц

    $250

    Требуется срочная верстка двух проектов, состоящих из 8 страниц. Ожидается качественная HTML-верстка с применением современных технологий. Важен опыт RTL-верстки и знание CSS-анимаций. Укажите в заявке, сколько лет вы занимаетесь версткой и какие технологии используете. Готовы доплачивать за исправления при необходимости.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка простого сайта

    Требуется сверстать простой сайт по предоставленному макету без использования конструкторов. Ожидается описание опыта в вёрстке и предложенный подход, включая использование фреймворков или чистого кода.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка карточки товара Ocstore 3

    Требуется внести изменения в карточку товара на платформе Ocstore 3 с использованием шаблона Remarket. Необходимо выполнить HTML-верстку в соответствии с видео техническим заданием. Ознакомьтесь с требованиями для точного выполнения задачи.

    ocStore
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переверстать шапку

    Необходимо выполнить переверстку шапки сайта на платформе WordPress. Изменения не кардинальные, требуется завершить работу в течение завтрашнего дня. Подробное техническое задание будет предоставлено кандидатам с положительными отзывами.

    WordPress
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лендинга

    $130

    Требуется адаптивная HTML-верстка лендинга для оказания юридических услуг. Необходима реализация формы обратной связи. Обратите внимание на аналогичный пример работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внедрить новый дизайн на сайт (php Laravel)

    Ищется программист для внедрения нового дизайна на сайт, разработанный на PHP Laravel. Необходимо выполнить HTML-верстку по дизайну из Figma. Возможность сотрудничества по проектам, подходит для начинающих разработчиков, желающих получить опыт.

    FigmaLaravelPHP
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    3 года назад