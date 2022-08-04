Требуется сверстать простой сайт по предоставленному макету без использования конструкторов. Ожидается описание опыта в вёрстке и предложенный подход, включая использование фреймворков или чистого кода.
Срочно сверстать два проекта примерно 8 страниц
есть два проекта нужно срочно сверстать
только качественная верстка
укажите в заявке сколько лет Вы верстаете
какие технологии применяете
мне нужно быстро качественно я готов платить и доплачивать за поправки
опыт RTL верстки плюс
знание цсс анимации
Выбранный исполнитель
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