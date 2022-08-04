Срочно сверстать два проекта примерно 8 страниц

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка956 просмотров

есть два проекта нужно срочно сверстать

только качественная верстка

укажите в заявке сколько лет Вы верстаете

какие технологии применяете

мне нужно быстро качественно я готов платить и доплачивать за поправки

опыт RTL верстки плюс

знание цсс анимации

3 года назад
BrndCrte
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

gankanbi4
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3 года назад
$60
2 дня
Escrow
В срок, качествено!!! Приятное общение!!! Рекомендую!!!
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