есть два проекта нужно срочно сверстать

только качественная верстка

укажите в заявке сколько лет Вы верстаете

какие технологии применяете

мне нужно быстро качественно я готов платить и доплачивать за поправки

опыт RTL верстки плюс

знание цсс анимации