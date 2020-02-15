Качественный фронтэнд, html5, css3, js/es6, jquery, jqueryUi. Качество и соблюдение сроков гарантирую.

Здравствуйте гости моего профиля!

1. Верстка в стандартах html5 любой сложности.

2. Адаптация верстки под любые устройства, от Full HD до самых миниатюрных расширений.

3. Если нет макетов для мобильных версий - не беда, я адаптирую верску максимально еферктивно сохраняя логику дизайна, учитывая все ваши пожелания, главное чтобы была версия для ПК.

4. Все мои работы проходят валидность с зеленым светом на сайте https://validator.w3.org/ .

5. Максимальная оптимизация по быстродействию на google speed.

6. Кроссбраузерность, поддержка всех популярных и не очень браузеров, поддержка старых версий.

7. Создание анимации для сайтов.

8. Корректировка, написание плагинов на js.

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Личные качества:

1. Делаю исключительно качественно, на скористь никогда не работал и не буду работать.

2. Придерживаюсь утвержденных сроков.

3. Имею такой принцип как поддержка проекта до его запуска и после, что нужно всегда добавлю, подправлю. Ваш проект это мое лицо как профессионала, поэтому всегда буду его поддерживать со стороны фронтенда.

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Условия сотрудничества:

1-вый случай: у вас нет отзывов, или их меньше 20 - предоплата 30-50%;

2-рой случай: у вас высокий рейтинг, тогда: я делаю главную страницу, показываю вам на своем хостинге, если все хорошо, тогда сбрасываете аванс в размере 20-50% и я продолжаю работу. После того как я покажу вам все страницы на хостинге, вы бросаете вторую часть оплаты и я посылаю вам проект на почту или фалообменник.

3-тий случай: постоянные заказчики оплачивают проект после его сдачи.

В любом из этих случаев поддержка проекта в будущем гарантирована!

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Оплпта:

webmoney, mastercard, Visa, Приват Банк, перевод Western Unıon, Критовалюта (bitcoin, ethereum, litecoin, ripple).