nirvanamix

Иван nirvanamix

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественный фронтэнд, html5, css3, js/es6, jquery, jqueryUi. Качество и соблюдение сроков гарантирую.

Здравствуйте гости моего профиля!

Предлагаю вам свои услуги:

1. Верстка в стандартах html5 любой сложности.

2. Адаптация верстки под любые устройства, от Full HD до самых миниатюрных расширений.

3. Если нет макетов для мобильных версий - не беда, я адаптирую верску максимально еферктивно сохраняя логику дизайна, учитывая все ваши пожелания, главное чтобы была версия для ПК.

4. Все мои работы проходят валидность с зеленым светом на сайте https://validator.w3.org/ .

5. Максимальная оптимизация по быстродействию на google speed.

6. Кроссбраузерность, поддержка всех популярных и не очень браузеров, поддержка старых версий.

7. Создание анимации для сайтов.

8. Корректировка, написание плагинов на js.

===================================================================

Личные качества:

1. Делаю исключительно качественно, на скористь никогда не работал и не буду работать.

2. Придерживаюсь утвержденных сроков.

3. Имею такой принцип как поддержка проекта до его запуска и после, что нужно всегда добавлю, подправлю. Ваш проект это мое лицо как профессионала, поэтому всегда буду его поддерживать со стороны фронтенда.

==================================================================

Условия сотрудничества:

1-вый случай: у вас нет отзывов, или их меньше 20 - предоплата 30-50%;

2-рой случай: у вас высокий рейтинг, тогда: я делаю главную страницу, показываю вам на своем хостинге, если все хорошо, тогда сбрасываете аванс в размере 20-50% и я продолжаю работу. После того как я покажу вам все страницы на хостинге, вы бросаете вторую часть оплаты и я посылаю вам проект на почту или фалообменник.

3-тий случай: постоянные заказчики оплачивают проект после его сдачи.

В любом из этих случаев поддержка проекта в будущем гарантирована!

==================================================================

Оплпта:

webmoney, mastercard, Visa, Приват Банк, перевод Western Unıon, Критовалюта (bitcoin, ethereum, litecoin, ripple).

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

wageraff
Алексей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$600
10 баллов
5 лет назад
Адаптивная верстка по макетам Figma, нужен профи
CSSFigmaHTMLJavaScriptSASS
Долго выбирал исполнителя на проект и рад, что в итоге выбрал Ивана. Приятно работать с профессионалом своего дела, видно, что человек погружается в проект и максимально фокусируется на задаче. На всем этапе сотрудничества Иван отвечал на все мои вопросы и, самое главное для меня, не стеснялся предлагать свои идеи по оптимизации кода. Наше сотрудничество оставило только положительные впечатление. Я более чем доволен проделанной работой и могу смело рекомендовать Ивана под проект любой сложности. Кто сомневается, пишите мне в ЛС, могу подробнее рассказать обо всем.
Спасибо Алексею за интересный проект и приятную работу, все было хорошо, тз, оплата и связь, все просто на высшем уровне. Всегда приятно работать с такими заказчиками, всем рекомендую! ))
Ответный отзыв
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Верстка из фигмы (длинный лендинг)
Figma
Работаем не первый раз. Сделал все качественно и намного раньше срока.
Работали уже над вторым проектом, все прошло прекрасно, постановка задачи, коммуникация и быстрая оплата.
Ответный отзыв
Gevor-Abrahamyan
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Нужен верстальщик / 1 -а страница / проект срочный
FigmaNode.js
Иван очень быстро и качественно все сделал, отличный и отзывчивый исполнитель! Быстро, четко и по делу :)
Очень понравилось работать Геворгом, чотко поставленое Тз, быстрая оплата и очень хороший человек, 10 из 10, рекомендую! =)
Ответный отзыв
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Верстка из Фигмы одноэкранник, 4 варианта
FigmaJavaScript
Порадовала работа Ивана! Сделано качественно, а главное очень быстро.
Виталий показал себя ка отличный заказчик, четко поставленные тз, оплата просто мгновенная, спасибо вам =))
Ответный отзыв
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$125
10 баллов
5 лет назад
Нужна верстка
Заказывал верстку лендинга. Все вовремя! Верстка качественная с первого раза без правок отлично получилось. Рекомендую!
Рекомендую Дениса как грамотного и адекватного заказчика, с четким тз и своевременной оплатой, спасибо за сотрудничество! ))
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
HTML-верстка
35 отзывов
$25/час
от $50от 1 дня
#183