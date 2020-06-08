Верстка из фигмы (длинный лендинг)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка263 просмотра

Необходимо сверстать два варианта лендинга (темный и светлый).

Исходник в фигме.

Адаптивность нужная.

Figma
5 лет назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nirvanamix
Иван 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$80
1 день
Работаем не первый раз. Сделал все качественно и намного раньше срока.
Работали уже над вторым проектом, все прошло прекрасно, постановка задачи, коммуникация и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

nirvanamix
Иван 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад

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