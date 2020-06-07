Сверстать страницы сайта по макету в figma

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Закрыт32 заявки914 просмотров

Необходимо сверстать несколько страниц интернет-магазина по макету. Верстка должна быть адаптивной, под все разрешения экранов.

Очень важно учитывать, что множество элементов являются динамичными и при изменении изображений/текста верстка не должна ломаться. 

Такими элементами являются, к примеру, фото товаров, описание товара, меню, тэги, лого брэндов.

По css-фреймворку предпочтений нет. Важно чтобы Вы комментировали свой код.

 

Время на выполнение - 10 дней, плюс день-два на правки. Бюджет - 15 000 руб, предоплата 50%. 

Макет:

https://www.figma.com/file/Wzu3IUkHYfOFxyb0gRFe4O/Profi-Hunter-layout?node-id=0%3A1 

CSSFigmaNode.js
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