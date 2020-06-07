Нужна сделать верстку сайта в одну страницу, пиксель то пиксель. Сайт должен быть респонсивный, с анимациями на HTML.
Сверстать страницы сайта по макету в figma
Необходимо сверстать несколько страниц интернет-магазина по макету. Верстка должна быть адаптивной, под все разрешения экранов.
Очень важно учитывать, что множество элементов являются динамичными и при изменении изображений/текста верстка не должна ломаться.
Такими элементами являются, к примеру, фото товаров, описание товара, меню, тэги, лого брэндов.
По css-фреймворку предпочтений нет. Важно чтобы Вы комментировали свой код.
Время на выполнение - 10 дней, плюс день-два на правки. Бюджет - 15 000 руб, предоплата 50%.
Макет:
https://www.figma.com/file/Wzu3IUkHYfOFxyb0gRFe4O/Profi-Hunter-layout?node-id=0%3A1
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