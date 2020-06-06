Вёрстка сайта на WP

Нужно сверстать и реализовать функционал сайта на wp. Есть готовые макеты, отправлю кандидатам. И вообще работы по WP есть много. Как создание с 0 так и доработки. Если сработаемся, проектов будет еще много.

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