Имеется готовый плагин календаря на js. Нужно его основательно переделать.Бриф: https://youtu.be/WTN3zzEnC3M (4 мин.)В первой строке вашего предложения пишем "Видео посмотрел"
Консультация верстальщика FIGMA и BOOTSTRAP
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