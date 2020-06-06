Сверстать страницы, не используя бутстрап

Нужно сверстать страницы, желательно без использования библиотек типа бутстрап и др.

Сверстать нужно до 6 утра, чем быстрее тем лучше. Макетов в PSD нету, есть в JPG. Работу можете выполнить га своем хостинге с предоставление ссылки на сайт. Функционал дорабатывать не нужно(вызов попапов, отправка форм и др.)

Пишите сколько успеете сделать до 6 утра и стоимость