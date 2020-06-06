Сверстать страницы, не используя бутстрап

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок491 просмотр

Нужно сверстать страницы, желательно без использования библиотек типа бутстрап и др.

Сверстать нужно до 6 утра, чем быстрее тем лучше. Макетов в PSD нету, есть в JPG. Работу можете выполнить га своем хостинге с предоставление ссылки на сайт.  Функционал дорабатывать не нужно(вызов попапов, отправка форм и др.)

Пишите сколько успеете сделать до 6 утра и стоимость

Bootstrap
5 лет назад
weter_ghetto
Виталий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maksorento
Максим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$70
1 день
Escrow
Парень молодец. Заказ выполнил быстро в срок и качественно, буду еще обращаться
Виталий, отличный заказчик. Хоть задание немного просрочил, но Виталий отнёсся к этому адекватно. Убедившись, что работа есть, сразу перевел оплату. Общается вежливо. Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь также на наше дальнейшее сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

Геннадий
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
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Виталий
 
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Был
4 года назад
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Семён
 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ян
 
26 лет
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Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
maksorento
Максим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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