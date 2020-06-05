на сайте https://foramebel.ru/ внести изменения согласно макетам Макеты: https://yadi.sk/d/QXQa3pEz6EeV6g (JPG) https://yadi.sk/d/rwslVjx00LupGg (Исходники) Изменения описаны здесь - https://yadi.sk/d/xzdBLDgDYef9bg
Исправление верстки
Вы знаете что такое коллтрекинг?) Если да - то будет проще задачу понять.
Итак. Есть задача по разметке в HTML для телефонов сайта zakaz-oboi.ru. Нужно прописать номера телефонов в разные классы https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/razmeshchenie_nomera_v_kode/razmeshchenie_nomera_v_kode/
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