Исправление верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки841 просмотр

Вы знаете что такое коллтрекинг?) Если да - то будет проще задачу понять. 

Итак. Есть задача по разметке в HTML для телефонов сайта zakaz-oboi.ru. Нужно прописать номера телефонов в разные классы  https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/razmeshchenie_nomera_v_kode/razmeshchenie_nomera_v_kode/

HTML
5 лет назад
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Данияр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка промо-сайта + дешборд

    Нужна качественная верстка сайта (6-7 страниц) и дешборда (10 страниц + несколько дополнительных экранов) Проект сложный (в части дешборда), много кастомных элементов (графики). Скриптов никаких не нужно, только верстка.  ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка 3 страниц

    У меня есть 2 макета (под декстоп и под телефон) для трех лендингов. Необходимо сверстать эти макеты адаптивно в рамках одной версии. Обязательно на Twitter Bootstrap. Кроссбраузерно, валидно, адаптивно, перелинковать три страницы с помощью ...

    Bootstrap
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка учебника

    Добрый день, укажите пожалуйста стоимость верстки учебника Объем – 400 страниц из них 50 страниц иллюстрированных в конце учебника. Формат издания – 60х90/16.Техническая литература

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка стрелки "Вверх"

    Необходимо добавить стрелку наверх на сайте dveriargus.com. Надо  на мобилке, а и на десктопе тоже. Только один момент, у них справа Живосайт , поэтому размещение стрелки нужно скорректировать (отцентровать или наоборот расположить левее), чтобы элементы ...

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка шапки и блока для сайта

    Отрисовываем шапку и блок для сайта https://xn----7sbnbbrdrf9d1dxcf.xn--p1ai/ Необходима их верстка Адаптивность, кроссбраузерность,  кликабельность необходимых элементов и соответствие всем стандартам современной верстки строго обязательно. Шапка будет содержать стандартные элементы: лого, дескриптор, контакты, ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад