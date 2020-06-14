Верстка 1-ого элемента для форм обратной связи (для 8 форм+ функц.)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок1111 просмотров

Подробности тут:

https://docs.google.com/document/d/1yepHCrluIhV6BaDuhLOjE2OIh6YQAfKkbsbRtFWDPQg/edit?usp=sharing

5 лет назад
youwan
Илья 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$15
2 дня
Спасибо за работу. Хоть и возникали сложности в связи особенностями функционала движка, поставленная задача была выполнена. Рекомендую.
Никаких проблем. Оплата моментально. Все на отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Абдурахман
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
10 отзывов
5 лет назад
Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Михаил
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
162 отзыва(-2)
5 лет назад
Бойко
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
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