Надо исправить проблему с вёрсткой Когда страница в браузере имеет полномасштабный режим - изображение "плывёт" (рис 1 в архиве) Картинка имеет размер больше чем разрешение экрана Когда браузер свернуть немного ...
Верстка сайта сразу на Wordpress (2 страницы) - для Муз. группы
Добрый день, уважаемые верстальщики.
Нужно сверстать адаптивный сайт из 2 страниц сразу на систему Wordpress.
Сайт для музыкальной группы, поэтому очень важно умение работать с Плеерами, поскольку на этих 2 страницах будут размещаться музыка, которую можно прямо на сайте воспроизвести и слушать.
Бюджет предлагайте свой, а также примеры сайтов, которые вы сверстали. Будет круто, если вы уже работали с музыкальными сайтами.
Скриншоты дизайна скину в личку по вашему запросу.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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