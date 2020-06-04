Верстка сайта сразу на Wordpress (2 страницы) - для Муз. группы

Добрый день, уважаемые верстальщики.

Нужно сверстать адаптивный сайт из 2 страниц сразу на систему Wordpress.

Сайт для музыкальной группы, поэтому очень важно умение работать с Плеерами, поскольку на этих 2 страницах будут размещаться музыка, которую можно прямо на сайте воспроизвести и слушать.

Бюджет предлагайте свой, а также примеры сайтов, которые вы сверстали. Будет круто, если вы уже работали с музыкальными сайтами.

Скриншоты дизайна скину в личку по вашему запросу.

Спасибо за внимание.