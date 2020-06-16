Адаптивная верстка одностраничника из Figma

$230
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка289 просмотров

Требуется адаптивная семантическая кроссбраузерная аккуратная верстка макетов из Figma

https://www.figma.com/file/scPMEKqdXkPDVhIvdJ4Y6G/Checkzimmer-team-DE?node-id=0%3A1

FigmaNode.js
5 лет назад
guest_15904828625268
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 лет назад
$230
21 день
Артём показал себя как настоящий профессионал! Отлично справился с поставленной задачей, оперативно вносил правки и был всегда на связи. Спасибо за работу, буду рекомендовать своим коллегам)
Спасибо за крайне щепетильное отношение к проекту, всё заранее обговорились без особых изменений. Очень рекомендую к работе!

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка

  • Похожие заказы

  • Вёрстка html

    Привет. Собираем веб-приложение с адаптацией под мобильные. У нас есть шаблон, нужно взять его за основу, поменять цветовую схему, сверстать внутренние страницы. У нас есть подробный набросок семи внутренних страниц с адаптацией под мобильные, с ...

    HTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка интерфейсов GTA V

    Требуется Frontend разработчик.  Фреймворк Vue CLI в связке с Vuex. Работа по заказам со сдельной оплатой. Необходима резиновая вёрстка интерфейсов по макету с работающим функционалом и максимальной производительностью. Применение SASS(SCSS) приветствуется.  ...

    BootstrapSASSSCSSVue.js
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать копию лендинга

    Нужна копия сайта!настроить правильную настройку формы отправки настроить уведомления на почту. залить на хостинг Чистая вёрстка по БЭМУ без бутсрапов. БЭМ будет проверяться https://yoksel.github.io/html-tree/ , верстка у стили будут проверяться ...

    Настройка почтыHTMLMODXWordPress
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка внутренней страницы для уже готового сайта

    Есть готовая вёрстка сайта на bootstrap, fancybox. Необходимо сверстать внутреннюю страницу. Соответственно, часть готовых элементов уже есть. Плюс несколько попап окон с формами. Скрин прилагается. Делать с нуля не надо. Опыт вёрстки конечно нужен. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства

    Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства (сделать адаптивную верстку) на уже работающем сайте. Возможна отрисовка дизайна с нашей стороны - если требуется. Количество страниц – 21. К задаче прикрепляю дизайн макет десктопной версии ...

    JavaScriptPHPSCSS
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка по готовому макету

    Проект: информационная система для жителей Камчатского региона. Необходимо сделать верстку по данному макету: https://marvelapp.com/ah96bbb/screen/69376318 Важно : главная страница, хедер и футер, виджет опросов (кроме js-счетчика) и уведомления уже сверстаны.  Верстку ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Добрый день! Ищем верстальщика для создания адаптивного сайта. Макеты представлены в фигме, с указанием всех комментариев дизайнера. https://www.figma.com/file/FBLJ2R2wxsybLPHPPmsBl7/belarys.info?node-id=0%3A1 Пожалуйста, укажите стоимость работы и время выполнения. Заранее спасибо!

    FigmaNode.js
    HTML-верстка51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта: адаптив + пара новых элементов

    $115

    Работа срочная, и должна быть выполнена за 1 сутки. Нужно сделать адаптив и добавить функцию ответа на сообщение в чате: изменения показаны на трех страницах в дизайне (эти три страницы в дизайне озаглавлены как «новые ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад