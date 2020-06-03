Сделать копию лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок919 просмотров

Нужна копия сайта!настроить правильную настройку формы отправки

настроить уведомления на почту.

залить на хостинг

Чистая вёрстка по БЭМУ без бутсрапов. БЭМ будет проверяться https://yoksel.github.io/html-tree/ , верстка у стили будут проверяться тут https://validator.w3.org/ . Оптимизация картинок, гугл анализатор - всё в зелёной зоне. Глубокая интеграция с CMS wordpress или modx.

Более детальное тз, в лс

HTMLMODXWordPressНастройка почты
5 лет назад
GOl_KIRR
Кирилл 
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
62 отзыва
5 лет назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Данияр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
24 отзыва
5 лет назад
Антон
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Владимир
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка html

    Привет. Собираем веб-приложение с адаптацией под мобильные. У нас есть шаблон, нужно взять его за основу, поменять цветовую схему, сверстать внутренние страницы. У нас есть подробный набросок семи внутренних страниц с адаптацией под мобильные, с ...

    HTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка внутренней страницы для уже готового сайта

    Есть готовая вёрстка сайта на bootstrap, fancybox. Необходимо сверстать внутреннюю страницу. Соответственно, часть готовых элементов уже есть. Плюс несколько попап окон с формами. Скрин прилагается. Делать с нуля не надо. Опыт вёрстки конечно нужен. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства

    Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства (сделать адаптивную верстку) на уже работающем сайте. Возможна отрисовка дизайна с нашей стороны - если требуется. Количество страниц – 21. К задаче прикрепляю дизайн макет десктопной версии ...

    JavaScriptPHPSCSS
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка по готовому макету

    Проект: информационная система для жителей Камчатского региона. Необходимо сделать верстку по данному макету: https://marvelapp.com/ah96bbb/screen/69376318 Важно : главная страница, хедер и футер, виджет опросов (кроме js-счетчика) и уведомления уже сверстаны.  Верстку ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Добрый день! Ищем верстальщика для создания адаптивного сайта. Макеты представлены в фигме, с указанием всех комментариев дизайнера. https://www.figma.com/file/FBLJ2R2wxsybLPHPPmsBl7/belarys.info?node-id=0%3A1 Пожалуйста, укажите стоимость работы и время выполнения. Заранее спасибо!

    FigmaNode.js
    HTML-верстка51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта: адаптив + пара новых элементов

    $115

    Работа срочная, и должна быть выполнена за 1 сутки. Нужно сделать адаптив и добавить функцию ответа на сообщение в чате: изменения показаны на трех страницах в дизайне (эти три страницы в дизайне озаглавлены как «новые ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад