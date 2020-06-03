Привет. Собираем веб-приложение с адаптацией под мобильные. У нас есть шаблон, нужно взять его за основу, поменять цветовую схему, сверстать внутренние страницы. У нас есть подробный набросок семи внутренних страниц с адаптацией под мобильные, с ...
Сделать копию лендинга
Нужна копия сайта!настроить правильную настройку формы отправки
настроить уведомления на почту.
залить на хостинг
Чистая вёрстка по БЭМУ без бутсрапов. БЭМ будет проверяться https://yoksel.github.io/html-tree/ , верстка у стили будут проверяться тут https://validator.w3.org/ . Оптимизация картинок, гугл анализатор - всё в зелёной зоне. Глубокая интеграция с CMS wordpress или modx.
Более детальное тз, в лс
Заявки фрилансеров
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