Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок910 просмотров

Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства (сделать адаптивную верстку) на уже работающем сайте. Возможна отрисовка дизайна с нашей стороны - если требуется.

Количество страниц – 21.

К задаче прикрепляю дизайн макет десктопной версии (ссылку на сайт дадим исполнителю) https://www.figma.com/file/ReJURzBdtab5UfrDaBEESD/РемСтанМаш

Срок выполнения – 14 календарных дней.

Требования к адаптивной верстке:

1) использовать scss (каждый файл в своем компоненте)

2) не переписывать код, который уже готов (php), верстку трогать можно

3) по возможности избегать отрицательные отступы

4) тестировать в google firefox opera edge safari

5) не подключать библиотеки через cdn

6) для новых js, scss файлов создавать свой компонент

Бюджет 12 000р

JavaScriptPHPSCSS
5 лет назад
webdancecolor
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наиль
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Саша
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анжелика
 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
5 лет назад
Игорь
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Виктор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
24 отзыва
5 лет назад
Дима
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Элдияр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Иван
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
35 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка html

    Привет. Собираем веб-приложение с адаптацией под мобильные. У нас есть шаблон, нужно взять его за основу, поменять цветовую схему, сверстать внутренние страницы. У нас есть подробный набросок семи внутренних страниц с адаптацией под мобильные, с ...

    HTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка по готовому макету

    Проект: информационная система для жителей Камчатского региона. Необходимо сделать верстку по данному макету: https://marvelapp.com/ah96bbb/screen/69376318 Важно : главная страница, хедер и футер, виджет опросов (кроме js-счетчика) и уведомления уже сверстаны.  Верстку ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Добрый день! Ищем верстальщика для создания адаптивного сайта. Макеты представлены в фигме, с указанием всех комментариев дизайнера. https://www.figma.com/file/FBLJ2R2wxsybLPHPPmsBl7/belarys.info?node-id=0%3A1 Пожалуйста, укажите стоимость работы и время выполнения. Заранее спасибо!

    FigmaNode.js
    HTML-верстка51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта: адаптив + пара новых элементов

    $115

    Работа срочная, и должна быть выполнена за 1 сутки. Нужно сделать адаптив и добавить функцию ответа на сообщение в чате: изменения показаны на трех страницах в дизайне (эти три страницы в дизайне озаглавлены как «новые ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка Xcart

    Нужно поменять часть вёрстки на главной странице. Движок Xcart, но если я правильно понимаю, знание этого движка не особо нужно, только заменить вёрстку. Вёрстка готовая имеется, нужно "натянуть". Детали скину кандидатам, в приоритете низкая цена.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад