Вёрстка html

﻿Привет. Собираем веб-приложение с адаптацией под мобильные. У нас есть шаблон, нужно взять его за основу, поменять цветовую схему, сверстать внутренние страницы. У нас есть подробный набросок семи внутренних страниц с адаптацией под мобильные, с ними работал не дизайнер, их нужно довести до ума перед вёрсткой и собрать под популярные разрешения экранов.

Наш шаблон: https://preview.themeforest.net/item/saasland-creative-html5-template-for-saas-startup-agency/full_screen_preview/22712080