Ilyas_Z

Ильяс Жаксыбек Ilyas_Z

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Перечень работ

  • HTML-верстка / CSS / BOOTSTRAP 4 - 5 версия
  • Python - Django
  • Php - Laravel 7
  • C# - Asp.Net MVC 5
  • Javascript - React и React Native(мобильные приложения)