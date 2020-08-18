Приложения с возможностью видео конференции ученика и преподавателя. Есть тз. Дизайна нет. По цене жду ваших предложений. Все обсуждения в чате или по телефону(whatsapp, viber, telegram)
Мобильные приложения8 заявок
Закрыт
5 лет назад
Приложения с возможностью видео конференции ученика и преподавателя. Есть тз. Дизайна нет. По цене жду ваших предложений. Все обсуждения в чате или по телефону(whatsapp, viber, telegram)
Нужно разработать сайт как udemy.com. Только в моем сайте нужно реализовать возможность видеосвязи. Присылайте свои предложения.