Вебсайт онлайн курсов по видеосвязи

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Закрыт11 заявок514 просмотров

Нужно разработать сайт как udemy.com. Только в моем сайте нужно реализовать возможность видеосвязи. Присылайте свои предложения.

5 лет назад
Ilyas_Z
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
287 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад

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