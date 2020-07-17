Настроить вывод аналитики в Дашборд

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Закрыт1 заявка537 просмотров

Нужно настроить вывод основной статистики Аналитикс, Гугл єдвордс

Отчет должен быть наглядный, визуально понятный по основной статистике сайта.

Просьба в заявке указывать ваши имеющие примеры.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад

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