Необходимо сделать сайт для шашлычной. Требования по сайту: необходима корзина, чтобы можно было заказывать, необязательно разрабатывать с нуля, желательно сделать просто по бесплатному макету (бюджет ограничен). Сайт тоже не очень замороченный, просто категории еды, ...
Настроить вывод аналитики в Дашборд
Нужно настроить вывод основной статистики Аналитикс, Гугл єдвордс
Отчет должен быть наглядный, визуально понятный по основной статистике сайта.
Просьба в заявке указывать ваши имеющие примеры.
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