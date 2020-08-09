Создание сайта на wordpress

Есть дизайн. Нужно сверстать тему для Magento . Оплата поэтапно. Знание Magento , обязательно опыт работы с ним. Решение будет принято после ваших ответов на тестовые вопросы. Пжл, пишите предложения и сообщайте скайп или телеграм для связи.