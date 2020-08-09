Создание сайта на wordpress

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Завершен35 заявок519 просмотров

Необходимо сделать сайт на  wordpress 

Тематика сайта: оказание услуг по написанию научно-исследовательсикх работ (дипломные работы, диссертации)

Адаптировать сайт под мобильные устройства 

Предлагайте свою цену и предложения.

WordPress
5 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
17 дней назад
5 лет назад
$85
5 дней
Escrow
Александр отличный специалист. Гибкий подход к клиенту, учитывает все пожелания и требования к сайту. Работой доволен, буду продолжать сотрудничество.
Спасибо за интересный проект! Был рад помочь и надеюсь быть полезным в будущем! Спасибо!

Заявки фрилансеров

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