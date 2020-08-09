Есть готовый шаблон psd, необходимо адаптивно сверстать.
Создание сайта на wordpress
Необходимо сделать сайт на wordpress
Тематика сайта: оказание услуг по написанию научно-исследовательсикх работ (дипломные работы, диссертации)
Адаптировать сайт под мобильные устройства
Предлагайте свою цену и предложения.
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