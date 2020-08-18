andrew_badrak

Андрей Бадрак andrew_badrak

 
26 летУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web разработчик

Привет, меня зовут Андрей Бадрак. Я опытный разработчик с более чем 3-летним опытом разработки веб-сайтов и веб-приложений и более 3-х лет опыта в разработке игр.

Мои навыки:

- HTML5, CSS3, SASS, jQuery, AJAX, Bootstrap, PSD в HTML

- CMS: WordPress, Joomla!, OpenCart

- Интернет-магазины

- C #, PHP

- Unity для разработки игр и Flutter для разработки приложений

Моя цель всегда заключалась в том, чтобы создавать веб-сайты и приложения, которые выглядят красиво и профессионально, высоко функциональны, быстро загружаются и оптимизируются. Если это то, что вы хотите, то свяжитесь со мной.

PHPWordPressOpenCartHTMLJoomlaBootstrapUnityjQueryAjaxFlutter
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$100
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LASart_Company
Артем 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Интеграция api поставщика в интернет магазин на woocommerce
Отличный исполнитель! Единственный кто взялся за сложный заказ по интеграции API в WooCoommerce и ответственно подошел к исполнению. При этом выполнил все качественно и недорого! Рекомендую!
Четкая постановка задачи, всегда на связи, рекомендую!
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