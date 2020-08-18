Web разработчик

Привет, меня зовут Андрей Бадрак. Я опытный разработчик с более чем 3-летним опытом разработки веб-сайтов и веб-приложений и более 3-х лет опыта в разработке игр.

Мои навыки:

- HTML5, CSS3, SASS, jQuery, AJAX, Bootstrap, PSD в HTML

- CMS: WordPress, Joomla!, OpenCart

- Интернет-магазины

- C #, PHP

- Unity для разработки игр и Flutter для разработки приложений

Моя цель всегда заключалась в том, чтобы создавать веб-сайты и приложения, которые выглядят красиво и профессионально, высоко функциональны, быстро загружаются и оптимизируются. Если это то, что вы хотите, то свяжитесь со мной.