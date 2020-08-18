Web разработчик
Привет, меня зовут Андрей Бадрак. Я опытный разработчик с более чем 3-летним опытом разработки веб-сайтов и веб-приложений и более 3-х лет опыта в разработке игр.
Мои навыки:
- HTML5, CSS3, SASS, jQuery, AJAX, Bootstrap, PSD в HTML
- CMS: WordPress, Joomla!, OpenCart
- Интернет-магазины
- C #, PHP
- Unity для разработки игр и Flutter для разработки приложений
Моя цель всегда заключалась в том, чтобы создавать веб-сайты и приложения, которые выглядят красиво и профессионально, высоко функциональны, быстро загружаются и оптимизируются. Если это то, что вы хотите, то свяжитесь со мной.
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$100
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель! Единственный кто взялся за сложный заказ по интеграции API в WooCoommerce и ответственно подошел к исполнению. При этом выполнил все качественно и недорого! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, всегда на связи, рекомендую!