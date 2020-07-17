Создание сайта под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт58 заявок584 просмотра

Сайт компании по установке натяжных потолков

5 лет назад
guest_1594971025869
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
63 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Салов
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Яна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
67 отзывов(-1)
5 лет назад
Саид
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Салих
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
87 отзывов
5 лет назад
Майя
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Аня
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Илья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Богда
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
30 минут назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Дима
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Геннадий
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Людмила
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Василий
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Артем
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Алина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
161 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
610 отзывов
5 лет назад
Александр
 
43 года
19 лет в сервисе
Был
15 дней назад
277 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Акбар
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Маша
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Джавид
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Елена
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Женя
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Артур
 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
186 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка темы для Magento

    Есть дизайн. Нужно сверстать тему для Magento . Оплата поэтапно. Знание Magento , обязательно опыт работы с ним. Решение будет принято после ваших ответов на тестовые вопросы. Пжл, пишите предложения и сообщайте скайп или телеграм для связи.

    Magento
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка информационного портала "под ключ"

    Требуется разработка информационного портала с элементами доски объявлений по тематике "строительство и ремонт". Полный цикл: - дизайн - верстка - интеграция с CMS Подробнее в прикрепленном ...

    MODXOpencartWordPress
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт для интернет-радио

    Создать новый сайт - взамен существующего для не коммерческого проекта. Интернет-радиостанция. Поэтому заоблачных бюджетов нет. Старый сайт писался лет 10 назад, поэтому морально и физически устарел. Пора ему на пенсию)  Есть приблизительный дизайн. Есть ...

    Figma
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать сайт-агрегатор

    Сайт будет являться PWA-приложением.На сайте должны собираться пуши.Проект имеет стадии развития – нужно сразу предусматривать модульность и расширяемость.Проект разрабатывается с GIT, приватный репозиторий на bitbucket.Стек: PHP не ниже 7.2, php-фреймворк, mysql.Сайт мультязычный – ru ua ...

    GitMySQLPHP
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад