Разработка информационного портала "под ключ"

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок393 просмотра

Требуется разработка информационного портала с элементами доски объявлений по тематике "строительство и ремонт".

Полный цикл:

- дизайн

- верстка

- интеграция с CMS

Подробнее в прикрепленном файле.

Предпочтения по CMS: Битрикс, WordPress, ModX, OpenCart. Если есть другие варианты – будем рассматривать.

MODXOpencartWordPress
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kerm131
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