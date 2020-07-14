Создать сайт / разработать дизайн

Разработать сайт-визитку для транспортной компании с использованием какой-нибудь популярной сms (WordPress, Joomla, MODX).

Главный упор - дизайн - уникальный, не шаблон.

Сайт должен быть не лендинг, многостраничный. Страницы стандартные - О нас, Услуги (с подменю несколько услуг), Контакты, Форма запроса на просчет.

Надо отталкиваться от того что в данный момент по дизайну нет НИЧЕГО, т.е. нужен логотип, фирменный стиль.