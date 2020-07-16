Настроить сайт на тильде

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Завершен4 заявки338 просмотров

Нужно: 

1. Проставить теги яндекс метрики и google analytics в кнопки ФОРМ на сайте (6 событий)

2. настроить отправку заявок  на почту 

Tilda
5 лет назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад