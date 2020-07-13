Нужно создать готовый шаблон адаптированный под систему uCoz, тематика сайта: Кино 1) Создать макет сайта 2) HTML-Верстка, установка скриптов 2) Установить на uCoz (для демонстрации того, как он функционирует)
Разработка сайта на CMS (индивидуальный дизайн)
Требуется создание сайта для любительской футбольной команды.
Спонсоров крупных нет, поэтому рассматриваем только недорогие варианты реализации.
Смысл Сайта : информация о действующем любительском чемпионате , информация о играющих игроках нашей команды сейчас и тех, кто играл за команду в течении 20 лет. И информация о друзьях из разных стран. Чтобы они (друзья) в лёгкой доступности могли следить за командой и размещать свои фото.
Дизайн шаблонный или индивидуальный на ваше усмотрение.
Главное чтобы приятно смотрелось.
Если предлагаете шаблонный - кидайте на него ссылку, чтобы можно было посмотреть сразу о чём речь.
Пока вижу след разделы:
1-действующий чемпионат , чтобы можно было вписывать год и результаты текущих соревнований. Примеры скину.
2-Действующие игроки команды ( с указанием ФИО игрока и размещением его фото).
3- игроки команды за все годы( информация ФИО и информация в каком году выступал за команду )
4- друзья клуба( с указанием страны , города и с возможностью размещения нескольких фото. Вот здесь нужны идеи. Может быть это карта мира и кликом можно найти город , откуда друзья)
5-история клуба
6-Наверное ещё 6 раздел с текущими новостями и анонсами предстоящих матчей
Что в функциональном плане:
1)добавление новостей, список новостей, страница новости
2)добавление игрока, список игрока, страница игрока
3)добавление фотки сторонним пользователем (продумать как удобнее и проще). Чтобы посетитель сайта при желании мог загрузить своё фото и указать где он на карте мира (наши бывшие игроки живут по всему миру и нужно сделать сайт удобным, чтобы они добавили сами свои фото) сейчас они в инстаграмме выкладывают фотки свои и мне в личку присылают. Вариант - карта мира, кликаем добавить фото, указываем место на карте (или координаты), загружаем фото, указываем подпись, указываем капчу - и фото размещается в виде точки на карте или как-то схожим образом.
4)добавление текущего чемпионата, список старых чемпионатов, страница чемпионата и список матчей и результатов по ним
5) из четвёртого пункта вытекает - добавление матча на страницу чемпионата, добавление результатов матча (страница именно матча вряд ли нужна).
Изменения , идеи и предложения приветствуются . Важно чтобы было интересно всем посещать сайт и почетно быть в нем.
CMS желательно из популярных.
Фреймворки - сразу нет. У нас не те бюджеты.
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