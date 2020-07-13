Разработка сайта на CMS (индивидуальный дизайн)

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Закрыт21 заявка500 просмотров

Требуется создание сайта для любительской футбольной команды.

Спонсоров крупных нет, поэтому рассматриваем только недорогие варианты реализации.

Смысл Сайта : информация о действующем любительском чемпионате , информация о играющих игроках нашей команды сейчас и тех, кто играл за команду в течении 20 лет. И информация о друзьях из разных стран. Чтобы они (друзья) в лёгкой доступности могли следить за командой и размещать свои фото.

Дизайн шаблонный или индивидуальный на ваше усмотрение.

Главное чтобы приятно смотрелось.

Если предлагаете шаблонный - кидайте на него ссылку, чтобы можно было посмотреть сразу о чём речь.

Пока вижу след разделы:

1-действующий чемпионат , чтобы можно было вписывать год и результаты текущих соревнований. Примеры скину.

2-Действующие игроки команды ( с указанием ФИО игрока и размещением его фото).

3- игроки команды за все годы( информация ФИО и информация в каком году выступал за команду )

4- друзья клуба( с указанием страны , города и с возможностью размещения нескольких фото. Вот здесь нужны идеи. Может быть это карта мира и кликом можно найти город , откуда друзья)

5-история клуба

6-Наверное ещё 6 раздел с текущими новостями и анонсами предстоящих матчей

Что в функциональном плане:

1)добавление новостей, список новостей, страница новости

2)добавление игрока, список игрока, страница игрока

3)добавление фотки сторонним пользователем (продумать как удобнее и проще). Чтобы посетитель сайта при желании мог загрузить своё фото и указать где он на карте мира (наши бывшие игроки живут по всему миру и нужно сделать сайт удобным, чтобы они добавили сами свои фото) сейчас они в инстаграмме выкладывают фотки свои и мне в личку присылают. Вариант - карта мира, кликаем добавить фото, указываем место на карте (или координаты), загружаем фото, указываем подпись, указываем капчу - и фото размещается в виде точки на карте или как-то схожим образом.

4)добавление текущего чемпионата, список старых чемпионатов, страница чемпионата и список матчей и результатов по ним

5) из четвёртого пункта вытекает - добавление матча на страницу чемпионата, добавление результатов матча (страница именно матча вряд ли нужна).

Изменения , идеи и предложения приветствуются . Важно чтобы было интересно всем посещать сайт и почетно быть в нем.

CMS желательно из популярных.

Фреймворки - сразу нет. У нас не те бюджеты.

5 лет назад
jackwolf357
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