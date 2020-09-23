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Завершен13 заявок397 просмотров

необходимо сделать сайт для компании по остеклению. аналог сайта в другом городе есть.

5 лет назад
nastya760
38 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

DadStreets
Данил 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
6 дней
Escrow
Заказ выполнен на 200%. Все дополнительные запросы также были обработаны.
Отличный заказчик. Работали достаточно долго, приходилось переносить дедлайны, но постановка задачи в целом была ясна. Быстрые ответы и оплата в срок очень обрадовали. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Людмила
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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4 года назад
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5 лет назад
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41 отзыв(-1)
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3 года назад
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Данил 
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