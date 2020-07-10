Здравствуйте. Я ищу среди фрилансеров, разработчика (команду разработчиков), в портфолио которого имеется рабочий сайт сервис, но не просто скрипт, а живой на сегодняшний день проект. Если вы создавали сайт-сервис ...
Сайт
Привет всем. Подскажите!Нужен такой же сайт (копия)https://premier-parfum-pp.uaПишите в личку, пж)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $4000
Сайт должен быть написан без конструкторов, и полностью оптимизирован по SEO Подробности в лс, Отклики сразу с портфолио ! Проверка на ботов: первое слово АИСТСайты «под ключ»60 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать продающий, яркий красочный лендинг по коррекции веса и питанию. Есть все видео-отзывы и фото отзывы пациентов, подготовленный текст, важно найти того, кто сможет сделать лендинг по следующим примерам. (Фото прикрепила ниже, как пример, ...Сайты «под ключ»57 заявокЗакрыт5 лет назад
необходимо создать качественный сайт на CMS (джумла или вордпресс) по типу https://mebel-daily.ru/ https://difis.ru/ https://mizit.ru/ https://farmainfo.ru/ я так понял они на каком то агрегаторе сделаны? похожи ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно на platformalp.ru создать лендинг по привлечению водителей в Такси. Одностраничник. Подробности в личных сообщениях.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать сайт со всеми страницами по аналогу и стилистке чтоб было похоже на этот сайт https://www.bivonaslaw.comСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $250
Меня интересует сайт визитка по теме замороженные хлеба Белорусии.Сайт должен быть с мобильной версиейСайты «под ключ»75 заявокЗакрыт5 лет назад
- $700
Разработка сайта студенческих работ (биржа студенческих работ) (Сайт аналог studwork.org , но не обязательно этот, просто для примера). ЗАказ на самом деле предполагает минимум по два "бокса" задач. Первый бокс задач - 50000р. ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! В прикрепленных сайтах задание, прототип и структура на английском Оценку нужно сделать до конца этой недели. В заявке укажите стоимость и примерные сроки. Сайт с зоной для members нужно построить на Wordpress. Для ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
подобрать в сети и установить скрипт фриланс-биржи под студенческие работы в дальнейшей перспективе доработка основных опций.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад