Veb_dezainer

Создание лейдинга на Tilde(одна страница)

Здравствуйте меня зовут Дарья. Я специалист по разработке одностраничных сайтов. готова сделать для вас одностраничный сайт под ключ сроком от 1 до 3 дней. Я начинающий специалист поэтому выполню работу за 3.000 рублей.

Сейчас моя цель - эта репутация, поэтому мне важно выполнить работу качественно и в срок, чтобы мои заказчики были довольны.

Быстро реагирую на ваши комментарии и пожелания и вношу поправки. Ваш лейдинг будет готов уже через три дня. Сегодня уже после уточнения всех условий смогу предоставить вам прототип (образец вашего сайта) Подтверждение моей квалификации: 1)обучение в школе profreework (сертификат)

2)обучение в интернет-академии RESTART (сертификат)

С Уважением специалист по разработке одностраничных сайтов Дарья