Разработать сейт-сервис услуг (на подобии биржи фриланса)

Здравствуйте.

Я ищу среди фрилансеров, разработчика (команду разработчиков), в портфолио которого имеется рабочий сайт сервис, но не просто скрипт, а живой на сегодняшний день проект.

Если вы создавали сайт-сервис по типу биржи фриланса, где внутри системы взаимодействуют пользователи (условно, заказчики и исполнители) и у вас есть достойный живой пример, то напишите мне, и я предложу вам свое задание.

Я не ищу готовое решение, я ищу того, кто имеет опыт и не против повторить.

Если у вас в портфолио только сайты визитки, лендинги, интернет магазины, каталоги товаров и прочее, что не относится к теме, то просто не пишите.

Спасибо.