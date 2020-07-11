Сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок1010 просмотров

Сделать сайт со всеми страницами по аналогу и стилистке чтоб было похоже на этот сайт https://www.bivonaslaw.com 

5 лет назад
Almatinka0823
Екатерина 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$250
2 дня
Escrow
Отличная работа, все сделано, как нужно, лишних вопросов не было, работа выполнена в срок!
Реккомендую, хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Шырай
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Анна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Максим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад