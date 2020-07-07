Создание и программирование сайта под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки481 просмотр

Требуется: создать сайт под ключ.

Спецификация сайта: словарь (Посетитель заходит на сайт, его приветствует главная страница где объясняется что это за сайт и какая его функция. (Добро пожаловать на сайт такой-то такой-то. Тут вы сможете ...) 

Сверху будет бар (полоска) с название сайта и поисковой строкой .

Задача сайта: сайт словарь который содержит значение слов, которые используются в населенных пунктах, среди молодёжи. (сленги)

На начальном этапе термины (сленги) в словарь должен добавлять только администратор. Однако должна быть добавлена, на первое время скрытая, функция самому (пользователям) добавлять слова и их расшифровать.

Кнопка лайка и дизлайка под сленгами для того чтоб пользователи могли отмечать если им понравилось или нет.

Вся основная информация сверху ^. Остальные нюансы обсуждаются лично.

5 лет назад
guest_15941217377764
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Джавид
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгени
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
23 дня назад
2 отзыва
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Софья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад