Создание и программирование сайта под ключ

Требуется: создать сайт под ключ.

Спецификация сайта: словарь (Посетитель заходит на сайт, его приветствует главная страница где объясняется что это за сайт и какая его функция. (Добро пожаловать на сайт такой-то такой-то. Тут вы сможете ...)

Сверху будет бар (полоска) с название сайта и поисковой строкой .

Задача сайта: сайт словарь который содержит значение слов, которые используются в населенных пунктах, среди молодёжи. (сленги)

На начальном этапе термины (сленги) в словарь должен добавлять только администратор. Однако должна быть добавлена, на первое время скрытая, функция самому (пользователям) добавлять слова и их расшифровать.

Кнопка лайка и дизлайка под сленгами для того чтоб пользователи могли отмечать если им понравилось или нет.

Вся основная информация сверху ^. Остальные нюансы обсуждаются лично.