Сделать учебный сайт (тесты, олимпиады, конкурсы)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки986 просмотров

сайт на котором будут проводится конкурсы,олимпиады, тесты с выдачей сертификатов, оплата, пример скину в личное сообщение.(возможность дальнейшего масштабирования)

5 лет назад
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