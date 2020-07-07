Разработать калькулятор на сайт по строительству загородных домов. Функционал, дизайн и наполнение объясню отдельно.
Сделать учебный сайт (тесты, олимпиады, конкурсы)
сайт на котором будут проводится конкурсы,олимпиады, тесты с выдачей сертификатов, оплата, пример скину в личное сообщение.(возможность дальнейшего масштабирования)
Заявки фрилансеров
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