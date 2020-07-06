Сделать копию лендинга

Сайт https://op.a417egwf.buzz до страницы https://op.a417egwf.buzz/database-search (включая ее). 1) Все файлы, картинки, скрипты должны быть папке которая устанавливается на хостинг 2) объяснить в каких файлах менять код, для установки скриптов на любой из страниц сайта 3) Объяснить ...