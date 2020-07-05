Копирование сайта

$40
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Закрыт11 заявок559 просмотров

Сайт https://op.a417egwf.buzz до страницы https://op.a417egwf.buzz/database-search (включая ее). 

1) Все файлы, картинки, скрипты должны быть папке которая устанавливается на хостинг

2) объяснить в каких файлах менять код, для установки скриптов на любой из страниц сайта

3) Объяснить где менять код кнопки на странице https://op.a417egwf.buzz/database-search

5 лет назад
guest_15939618292649
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Заявки фрилансеров

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