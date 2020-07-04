Вебсайт-маркетплейс

Мошенник! Сайт держал его 7 лет! не знаю как! 100% положительных отзывов. Взял предоплату - 1000 евро. Водил за нос месяц и требовал еще денег. Когда понял, что я обращаюсь в милицию - пропал. Ужасный и печальный опыт.