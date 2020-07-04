Вебсайт-маркетплейс

$2100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок812 просмотров

Добрый день,

Создать сайт, что то между соцсетью, маркетплейс и онлайн-обучением. Cайт на платформе на wordpress.

Примеры сайтов https://preply.com/ru/ и https://www.italki.com/

WordPress
5 лет назад
guest_15938662659204
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
$2100
60 дней
Мошенник! Сайт держал его 7 лет! не знаю как! 100% положительных отзывов. Взял предоплату - 1000 евро. Водил за нос месяц и требовал еще денег. Когда понял, что я обращаюсь в милицию - пропал. Ужасный и печальный опыт.

Заявки фрилансеров

Сергей
 
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3 дня назад
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25 минут назад
61 отзыв
5 лет назад
badstorm
Руслан 
39 лет
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Был
5 лет назад
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Георгий
 
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Камиль
 
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