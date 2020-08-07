Сайт визитка на WP

Добрый день. Требуется сверстать и натянуть на WP простой сайт визитку. Сайт должен быть валидный, адаптивный, кроссбраузерный и оптимизирован google page speed 90+ . Дизайн прикрепил в архиве, сам дизайн рисовался в Figma.

Жду ваши цены и сроки выполнения. Работать буду только с фрилансером, а не студией т.к планируется долгосрочное сотрудничество и по другим проектам.

Заявки без цены и сроков не будут рассматривать.