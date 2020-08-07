Сайт визитка на WP

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Завершен19 заявок15420 просмотров

Добрый день. Требуется сверстать и натянуть на WP простой сайт визитку. Сайт должен быть валидный, адаптивный, кроссбраузерный и оптимизирован google page speed 90+ . Дизайн прикрепил в архиве, сам дизайн рисовался в Figma. 

Жду ваши цены и сроки выполнения. Работать буду только с фрилансером, а не студией т.к планируется долгосрочное сотрудничество и по другим проектам.

Заявки без цены и сроков не будут рассматривать. 

FigmaWordPress
5 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

webcodelion
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$100
7 дней
Работа выполнена качественно, все доработки были сделаны быстро! Спасибо.
Очень четкая постановка задачи, мгновенная обратная связь, готовность прислушиваться к рекомендациям + приятное общение и денежные бонусы за оперативность. Однозначно рекомендую. Спасибо за проект!Буду рад к дальнейшему сотрудничеству))

Заявки фрилансеров

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