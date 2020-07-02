Создание/восстановление сайта

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Закрыт17 заявок502 просмотра

Восстановить существующий сайт (после заражения вирусами), или создать новый на bitrix или wordpress.

Подробности в личных сообщениях.

WordPress
5 лет назад
val_site
Валерий 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Ольга
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
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3 года назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
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2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
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6 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
Антон
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 минут назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Анна
 
30 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сунгат
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
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Был
2 месяца назад
277 отзывов
5 лет назад

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