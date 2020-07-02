Разработать сайт на Wordpress

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Закрыт15 заявок497 просмотров

Добрый день фрилансеры, нужно сделать аналогичный сайт как этот yutnoff. ru 

Сайт разработан на вордпресс, я знаю сколько по времени нужно делать такой сайт, оплатить какие-то плагины или предоставить их мы можем. В заявке укажите пожалуйста стоимость вашей работы за весь сайт.

Хочу сделать акцент что платить много мы не будем, так как знаем цену. Проект больше подходит для человека, кто может сделать точно и хорошо, не сильно за дорого. Но с нашей стороны мы можем предложить в дальнейшем долгое сотрудничество, по модификации сайта. 

Готов обсуждать варианты)

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