Пишите свой телеграмм кто разрабатывает на данном конструкторе. Подробно скину вам ТЗ.
Сайт ставок на спорт (букмекерская контора)
Требуется следующий функционал:
1) Личный кабинет.
2) Онлайн пополнение денежных средств клиентами.
3) Онлайн вывод денежных средств клиентами, а также возможность контроля вывода денежных средств со счетов (одобрение транзакций администратором)
3) Возможность добавлять события и коэффициент по ним вручную.
Цена проекта обсуждаема, если у вас имеется готовый рабочий скрипт, можем обсудить его использование.
Если вы дочитали до конца, в начале своего сообщения напишите "Прочитал задание до конца".
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
создать сайт компании по международным грузоперевозкам и логистике на платформе Tilda Ссылка на сайты, которые нам нравятся https://trcont.com https://www.rgg.ru https://www.dellin.ru https://itella.ru https://pecom.ru https://cargomart.ru http://www.ttggroup.ru ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть потребность в создании веб сайта для художников, где они могли бы общаться, выкладывать свои картины для просмотра и/или продажи, обучать(ся) и т.д. Если в двух словах, то внутренняя структура такая: ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание сайта визового агенства и залив на хостинг (под ключ) только на Word press Или с понятной обычному юзеру панелью управления! Предложения в телеграмм с указанием ссылки на ваш профиль. ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать сайт для контроля долгов владельцев магазинов при закупке товаров в долг. Во многих магазинах распространен вариант работы, когда компания через своего менеджера поставляет товары под реализацию, в долг. При этом менеджер отдает ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен аналог сайта https://cs.fail/home, только без API и всяких ботов. По всем вопросам в лсСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Небольшой сайт писателя и его центра. Необходима новостная лента, возможность добавлять видео файлы, фотоальбом. Всего около 12-15 страниц. Можно на каком-нибудь бесплатном движке. Бюджет крайне небольшой.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $60
Сделать сайт хостинга. В связке Wordpress + бесплатные темы и плагины с официального репозитория WP. Ссылки на услуги и тарифы в биллинге я предоставлю. Сайт на английском языке c возможностью добавления языковых версий. Основное условие ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, кто сделает стильный сайт по набору девушек моделей на онлайн курс . Обязательное условие - быстрые сроки, опыт работы и умение работать в fashion/beauty стиле. пожалуйста, высылайте своё портфолио, сроки и расценки. ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт5 лет назад
нужен продающий одностраничник с возможность принимать заказы, а в идеале и оплату . обязательно вминяемый домен и привязка к хостингу. товар "кварцевые лампы"Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт5 лет назад