Сайт ставок на спорт (букмекерская контора)

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Закрыт17 заявок745 просмотров

Требуется следующий функционал: 

1) Личный кабинет.

2) Онлайн пополнение денежных средств клиентами.

3) Онлайн вывод денежных средств клиентами, а также возможность контроля вывода денежных средств со счетов (одобрение транзакций администратором)

3) Возможность добавлять события и коэффициент по ним вручную.

Цена проекта обсуждаема, если у вас имеется готовый рабочий скрипт, можем обсудить его использование.

Если вы дочитали до конца, в начале своего сообщения напишите "Прочитал задание до конца".

5 лет назад
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