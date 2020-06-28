Сайт на TILDA

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Закрыт34 заявки1134 просмотра

Ищу специалиста, кто сделает стильный сайт по набору девушек моделей на онлайн курс . Обязательное условие - быстрые сроки, опыт работы и умение работать в fashion/beauty стиле. 

пожалуйста, высылайте своё портфолио, сроки и расценки. Я свяжусь с теми, в ком заинтересовалась. Спасибо

Tilda
5 лет назад
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