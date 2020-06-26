Сайт под ключ

Нужен сайт для скачивания сборок counter-strike. Подобие этих :

https://downloads-cs.ru/

https://cs16planet.ru/

но копировать не нужно. Нужно в своем стиле. Чтобы было удобно и глаза не разбегались))

Примерное ТЗ

1) В шапке сайта сделать разделы примерно как тут https://cs16planet.ru/

слева направо - название сайта, сборки, модели оружия, модели игроков, конфиги, карты.

2) Чуть ниже шапки сделать тоже небольшие разделы как тут https://cs16planet.ru/

Слева направо - Мониторинг серверов CS 1.6, Скачать чистую CS 1.6, Тренировка АИМа.

3) Еще ниже с левой стороны сделать список сборок(в настоящий момент их 4 шт: Оригинальная версия, Азимов, Нави, СССР)

С правой стороны сделать иллюстрации сборки с подробным описанием и кнопками скачать по прямой ссылке и с яндекс диска (тоже самое сделать при переходе на другие разделы типа модельки оружия , модельки игроков)

4) По возможности сделать АЦ , где я смогу как-то видоизменять страницы описания и статьи .

5) Если я что-то упустил , то подскажите , буду очень благодарен)