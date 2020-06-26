Добрый день. Требуется написать полноценное тех задание по разработке сайта. Есть сайт знакомств с функционалом, созданный 10 лет назад. Последнии 3 года, заброшен. Мы решили его реанимировать. Нужно полноценное ...
Сайт под ключ
Нужен сайт для скачивания сборок counter-strike. Подобие этих :
но копировать не нужно. Нужно в своем стиле. Чтобы было удобно и глаза не разбегались))
Примерное ТЗ
1) В шапке сайта сделать разделы примерно как тут https://cs16planet.ru/
слева направо - название сайта, сборки, модели оружия, модели игроков, конфиги, карты.
2) Чуть ниже шапки сделать тоже небольшие разделы как тут https://cs16planet.ru/
Слева направо - Мониторинг серверов CS 1.6, Скачать чистую CS 1.6, Тренировка АИМа.
3) Еще ниже с левой стороны сделать список сборок(в настоящий момент их 4 шт: Оригинальная версия, Азимов, Нави, СССР)
С правой стороны сделать иллюстрации сборки с подробным описанием и кнопками скачать по прямой ссылке и с яндекс диска (тоже самое сделать при переходе на другие разделы типа модельки оружия , модельки игроков)
4) По возможности сделать АЦ , где я смогу как-то видоизменять страницы описания и статьи .
5) Если я что-то упустил , то подскажите , буду очень благодарен)
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