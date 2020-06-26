Требуется разработать сайт с простейшими играми. Разработать админ.панель, конструктор типов игр, чтобы из админки составлять игры. Соответственно вывод и взаимодействие на фронтенд. Будет 8 типов. Типы: 1. Меморина 2. Правда или ложь ...
Сделать бит под акапеллу
Сделать бит под акапеллу, работы буду оценивать
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